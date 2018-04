COMIENZA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La capital del Perú será sede del encuentro continental

Perú - A pocos días de haber iniciado su gobierno, el presidente Martín Vizcarra será el anfitrión de la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrollará el 13 y 14 de abril en Lima.

El sitio web oficial del evento sostiene que "las Cumbres de las Américas son encuentros periódicos que reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno democráticamente electos de las Américas para debatir y tomar decisiones sobre temas de relevancia para la región".

"No hay unanimidad, si no no estaríamos discutiendo este tema. Pero hay que arbitrar políticas para mejorar un sistema electoral a todas luces amañado", agregó el canciller. Será el denominado Grupo de Lima, establecido el año pasado e integrado por 17 países, el que emita un documento presidencial condenatorio del proceso electoral venezolano y los comicios planeados por Maduro para el mes próximo. La oposición venezolana, cuyos principales representantes están en esta ciudad, avala este documento, según fuentes de la delegación argentina, y la oposición más fuerte provendrá de la delegación cubana, en teoría encabezada por Raúl Castro, aunque no es seguro que el hermano de Fidel llegue finalmente aquí mañana. "Esperamos que se sumen más países al documento", expresó Faurie antes de compartir un almuerzo con los cancilleres de los 34 participantes de la cumbre, en la colonial sede de la cancillería peruana. Eran 35 en teoría, pero Maduro fue "desinvitado", primero amagó con venir igual, y hace dos días calificó la reunión de "pérdida de tiempo".