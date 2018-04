Más periodismo, mejor democracia

Pero también disecábamos las producciones locales, especialmente las televisivas. Desdeun programa educativo pionero nacido en Estados Unidos, pero divulgado y popularizado por la televisión mexicana, hasta los almuerzos de Mirtha Legrand. Si habré escrito monografías sobre los ya legendarios programas de comer ante las cámaras de la televisión en un living que simulaba la casa de Mirtha. La primera vez que fui invitada a su programa, me sentí una farisea. Me había pasado criticando sus programas y ahora estaba sentada a su mesa. Con la democratización, ambas fuimos perdiendo nuestros mutuos prejuicios. Comprendí que, sin ser una periodista, ella podía preguntar u opinar sobre sus invitados lo que a mí no me hubieran permitido como periodista. Cómo decirle a un ministro que estaba gordo, mostrar los zapatos de charol de un sindicalista o que los presidentes prioricen sus almuerzos.