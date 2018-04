"Lo no dicho" de Malvinas

"Ni Dios ni la corona de España dieron a Chile el litoral del Pacífico, la fuerza le otorgó ese acceso", dijo el lunes, en La Haya, Antonio Remiro Brotóns, el abogado de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia. El español que representa al gobierno de Evo Morales habló, sin nombrarla, de la guerra (1879-1883) en la que Chile ganó más de 140.000 kilómetros cuadrados y convirtió a su vecino en un país mediterráneo. Bolivia hizo de su reclamo a Chile una causa nacional desde aquellos años.

Un siglo después de la Guerra del Salitre, en Malvinas, los argentinos también comprobamos lo dolorosas, diversas y perennes que son las huellas de una guerra.

La derrota de Malvinas tuvo una consecuencia inmediata pero perdurable. Galtieri perdió la guerra y el poder al mismo tiempo. Y la Argentina recuperó la democracia al año siguiente. Hay otra secuela oculta detrás de nuestros sentimientos de culpa y agradecimiento hacia los veteranos de guerra. Los psicólogos denominan "lo no dicho" a lo que todos saben o intuyen, pero no se atreven a nombrar. Ese "no dicho" de todo un país es que la posibilidad de recuperar las Malvinas se alejó por muchos años. Tomarlas por las armas fue imposible y, después de la guerra, recuperarlas en una negociación no figura en ningún cálculo.