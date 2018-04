El nacimiento de la crítica

Todo nació en la Antigua Grecia, hasta la crítica, que misteriosamente, aunque dando los últimos estertores, sigue sobreviviendo.

De Luciano sobreviven muchas obras, pero se lo conoce sobre todo por sus Diálogos y Relatos verídicos. Momo aparece una y otra vez en los Diálogos, y sus intervenciones son siempre magistrales. Cada intervención suya viene precedida por un pedido de disculpas, pide la palabra y siempre de un modo distinto explica que el ejercicio de la crítica no es algo que se puede contener o controlar, que lamenta si sus observaciones pueden herir a alguien, pero que no va a reprimirlas. Y entonces critica a Hefesto por haber fabricado a los hombres sin puertas en el pecho a través de las cuales se pudiera conocer si sus pensamientos y sentimientos eran verdaderos. También critica a Afrodita por ser muy charlatana y hacer ruido con las sandalias al caminar (bastante poco a decir verdad, Momo mismo lo reconoce). En determinado momento Poseidón, orgulloso, muestra a los dioses del Olimpo su última creación: el toro. Todos le dan vuelta, maravillados por su fuerza y belleza, y Momo se mantiene al margen, callado, mirando. Cuando todos los halagos terminan pide la palabra, da su habitual discurso y ataca: en realidad, dice, Poseidón ha cometido un error terrible dotando el toro de cuernos puestos encima de los ojos, porque de ese modo el pobre animal nunca podrá ver lo que embiste. Otro dios, no recuerdo cuál, presenta su invento: la casa. Momo se comporta como de costumbre, calla, observa, analizay luego pide la palabra: la casa no dispone de ruedas, y eso es un error, porque de tenerlas se podrían evitar con facilidad a los vecinos problemáticos, que al parecer también se originaron en la Antigua Grecia. La roulotte no fue un invento de Raymond Roussel sino de Momo.