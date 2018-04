El mecanismo perverso que todo lo devora

A continuación, el expolicía entra en su taller y mira una vez más cómo su hija autista sigue hipnotizada con la pantalla de su tablet, donde aparecen imágenes repetitivas de círculos concéntricos, una espiral de colores que nunca se detiene. El expolicía ha visto esos fractales en infinidad de ocasiones, pero de pronto parece como si los viera por primera vez. Va hacia un pizarrón donde ha pegado en redondo carteles de Petrobras, las empresas constructoras, los lavadores de dinero y los operadores y funcionarios políticos, y dentro de ese círculo de conexiones clava ahora la orden de visita de Alfredo y la tarjeta de Joao. Se aleja un poco para ver en perspectiva el dibujo completo, y después llama a su mustia mujer. Entre susurros, como si temiera ser oído, pero a la vez extasiado por una idea fulminante, pronuncia entonces su conclusión: "Es algo infinito. Infinito. Una manera de operar que se alimenta de sí misma. El mecanismo está en todo. En todo. Desde el gobierno federal hasta el señor Joao. En lo macro y en lo micro. Es un patrón. El poder económico y los funcionarios públicos actúan juntos. Los políticos nombran a los directores de las empresas estatales, quienes asignan las obras: siempre los mismos contratados. Estos cobran de más por el proyecto y devuelven parte del presupuesto a los políticos y directores en forma de soborno. El sistema se perpetúa a sí mismo. ¿Entiendes? Desde Petrobras hasta la compañía de aguas. Desde Odebrecht hasta Joao y su nieto. El mecanismo está en todo. Desde el fraude en el parquímetro a la identidad falsa para algunos descuentos, el soborno para que el oficial no te multe. Y así, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No existen partidos. No existe ideología. No existe la izquierda o la derecha. Quien gobierna tiene que mantener las cosas funcionando. Es el patrón. Y fue lo que eligió a todos los presidentes hasta hoy. A todos. Quien se niega a ser parte de eso, no tiene futuro". El expolicía acaba con lágrimas en los ojos.