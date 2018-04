La ciencia de las flatulencias

La pequeña cámara de aire que se forma en su interior empuja al pez hacia la superficie, convirtiéndolo en una presa fácil para los predadores marinos. En ciertos casos la acumulación de gas puede llegar a ser letal, porque comprime los órganos hasta matarlo. Afortunadamente para el Cyprinodon atrorus, son suficientes unas pocas flatulencias para liberarse del aire acumulado y evitar así un final prematuro.

Dani Rabaiotti es una zoóloga de la University College de Londres que investiga el efecto del cambio climático en las hienas africanas, pero interrumpió momentáneamente ese tema para escribir un libro sobre las flatulencias en los animales: Does it Fart? The Definitive Field Guide to Animal Flatulence (¿Pedo? Guía de campo definitiva de la flatulencia animal). Rabaiotti le concedió una entrevista a The Verge, y cuenta allí que la idea del libro nació hace unos años, cuando su hermano le preguntó si las serpientes también se tiraban pedos. Dani no tenía idea, así que le pidió ayuda en Twitter a un amigo herpetólogo, es decir un especialista en reptiles. La respuesta fue inmediata y decidida: sí; pero tuvo como secuela el nacimiento del hashtag #DoesItFart, que a comienzos de 2017 tuvo bastante éxito. Los investigadores, expertos y curiosos, en contacto a través de ese hashtag, escribieron un documento, compartido online, al que cada uno podía agregar noticias sobre las flatulencias en los animales, con la condición de que citaran la fuente. Rabaiotti transformó este trabajo colectivo en un libro, y pensando que podía ser divertido agregarle algunas ilustraciones pidió la colaboración de Nicholas Caruso.