Culpa del chancho o de quien lo alimenta

El uso indiscriminado y adictivo de las redes sociales es pornográfico, como lo califica el filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han (en libros como). Todo está a la vista, todo está explícito, no hay metáfora, no hay misterio, no hay recato ni pudor. "Cada uno es su propio panóptico", dice Han, en referencia a la prisión así llamada e imaginada por el filósofo británico Jeremy Bentham en 1791, cuyo diseño permite al carcelero observar a todos los prisioneros sin que estos sepan si los vigilan o no. En su defensa Zuckerberg y sus colegas podrían decir que ellos no roban datos, puesto que los usuarios los entregan voluntaria y profusamente en cada interacción. Ellos solo comercian y manipulan tales datos, pero sin coacción. Así, lo que el Gran Hermano de, la clásica y vigente novela de George Orwell (1903-1950), obtenía por medio de la intimidación, la persecución y la violencia, se consigue hoy amable y graciosamente.