Un peligroso intérprete de Raúl Alfonsín

Apenas murió el expresidente radical, Ricardo Alfonsín (o Ricardito, como lo llaman en Chascomús) empezó a probarse sus trajes. Aparecía en las revistas enfundado en ellos, aprovechando el enorme parecido físico con su padre, quien, a la vez, era el padre de la democracia.

Si Raúl Alfonsín viviera, ¿qué hubiera hecho ante Cambiemos? O, mejor, ¿se hubiera asociado con Macri? Para apoyar o desacreditar a la alianza política gobernante, esa pregunta de imposible respuesta se ha formulado desde la asamblea de Gualeguaychú. El último 12 de marzo, cumpleaños del expresidente radical, Leopoldo Moreau, uno de sus hijos políticos, formateó una respuesta a la medida de sus necesidades políticas. Interpretó que su exjefe político no "estaría feliz" con lo que está pasando en su patria. El tuit enfureció al hijo de Alfonsín, quien también está molesto con Moreau, con los que se preguntan por qué no se va con Moreau y Cristina Kirchner, y con el "abuso" de la figura de su padre.

Algo de razón tiene. La pregunta clave, para él, no es si su padre se hubiera aliado con Macri. Eso -calcula- es imposible de argumentar. Cuando Alfonsín afirmó que Macri era el "límite", el kirchnerismo aún no había mostrado su peor rostro. En el momento de aquella frase, a la que tantos usos se le han dado, Lilita Carrió también era una de las más férreas opositoras al entonces jefe porteño. El punto central, advierte, es qué hubiera hecho su padre si ahora estuviera al frente del Comité Nacional de la UCR. Eso sí que lo responde enseguida: hubiera hecho lo mismo que hago yo, aunque sin su talento.

Asumir la voz del padre muerto -o lo que él supone que diría esa voz- es un movimiento común en las familias políticas. Salvando todas las distancias, los integrantes de La Cámpora, en su estilo, hacían y hacen lo mismo. Alfonsín hijo, que empezó a hacer política al filo de los 50 años (antes no se animaba porque ese era el lugar de papá), desarrolló una conducta errática y por momentos incomprensible como integrante del oficialismo. Se opone al mega-DNU aprobado en la madrugada del jueves 22 en Diputados, que fue presentado por el Gobierno como una herramienta de "desburocratización" del Estado; rechaza la reforma previsional y laboral; el alineamiento de su gobierno con líderes de derecha -Rajoy, Piñera-; la política minera que eliminó las retenciones; la falta de una intervención inteligente del Estado para moderar la voracidad de quienes tienen una posición dominante en el mercado, y, por encima de todo, la elección de una estrategia económica inequitativa para salir de la debacle kirchnerista. Pero, por lejos, su posición más incomprensible fue la de afirmar que si no fuera político habría marchado junto con los camioneros de Moyano en su pulseada contra Macri. ¿No pensó en la cantidad de paros que esa misma burocracia sindical, que hoy encarna Moyano, le hizo a su padre, cuando padecía la psicopatía del peronismo en el llano? Sí, lo pensó, pero este, calcula, es otro momento.

En la histórica oficina que fue de Raúl Alfonsín, sobre la avenida Santa Fe, le dedica al Gobierno una frase ácida: "A mí no me ofende que me digan que soy de centroizquierda, ¿por qué habría de ofenderse el macrismo cuando se lo tilda de centroderecha?". La frase no es inocente. Él conoce la respuesta.