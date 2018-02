Otro triunviro de la CGT se baja de la marcha

Carlos Acuña dijo que el gremio de empleados

de estaciones de servicio no se movilizará.

"Nosotros no nos vamos a movilizar, pero apoyamos el reclamo porque es razonable", dijo Acuña, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, en diálogo con radio El Mundo.

Una semana atrás, Acuña había cruzado duramente a Héctor Daer por su ausencia en la marcha que convocó el gremio de Camioneros y lo acusó de "defender a la patronal".

"Yo lo que quiero que quede claro es el concepto que tengo: no se puede no apoyar un reclamo legítimo y sostengo que cuando la mayoría del consejo directivo decide algo, a veces no me gusta pero tengo que acatarlo; no es posible que cuando a mí me gusta lo apoyo y cuando no es conveniente te dejo sólo", indicó el gremialista.