Lula: la caída del emperador popular

En el ámbito judicial, Lula arrastra varios procedimientos. El primero de ellos le ha valido una condena de varios años de prisión que el tribunal de alzada acaba de ratificar y aun hacer más severa. Actuó el juez Sérgio Moro, muy respetado y ratificó por unanimidad el tribunal de apelaciones. Pese a todo, no faltan quienes, incluso en nuestro país, despotrican contra la Justicia brasileña y, en ese doble código tan afín a populistas y totalitarios de izquierda, lo declaran mártir de un poder vengativo y parcial.

Los hechos, sin embargo, nos dicen que el Poder Judicial brasileño viene actuando, desde 2005, en que reventó el "mensalão", con una gran parsimonia, cuidado de las formalidades e independencia. Tanto que no solo ha castigado a políticos, sino que ha sido implacable con los mayores empresarios del país. Podrán objetarse algunos procedimientos, podrá discutirse el abuso de la peligrosa práctica de la delación premiada, pero nadie podrá decir que esa Justicia ha sido complaciente y parcial con el poder político o el económico.

Más allá de ese debate judicial, en lo político,. Su primer período apenas inició algunas prácticas corruptas, pero a partir del segundo y de los gobiernos de Dilma Rousseff (elección y reelección) se inició el desbarranque. La cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) había resuelto armar una maquinaria electoral imbatible, que lo eternizara en el poder. Y para sustentar puso a Petrobras como epicentro de una corrupción que se hizo sistémica. No fue un desvío de algunos funcionarios actuando por su cuenta, cosa de la que ningún gobierno está libre. En el caso, se armó una estructura que empezaba en las alturas, con los ministros más importantes, desde el de Economía hasta el de la Presidencia. El primero, Antonio Palocci, ha sido rotundo en señalar que el presidente Lula fue quien hizo el acuerdo financiero con el empresario Marcelo Odebrecht para las grandes financiaciones políticas. No hay duda de que una estructura de esa magnitud no se podía llevar adelante sin el Presidente. Salvo que pensáramos que era un pobre incapaz, manejado por una camarilla de ladrones que a sus espaldas movían los piolines para que diputados díscolos votaran o hubiera raudales de dinero para toda la movilización política.

Eso nos lleva de la mano al tema moral. A la luz de todo lo comprobado, ¿puede el ex Presidente decir que nada tenía que ver? ¿Puede éticamente desligarse de su responsabilidad en el armado de esa estructura? Sus propios colaboradores están diciendo que él estaba en el vértice de la pirámide, pero, aun sin esas confesiones, no hay duda de que un sindicalista sagaz, con años de experiencia en el manejo de realidades políticas (aunque no fueran las del Estado), no podía ser tan ingenuo para no advertir lo que ocurría. Por otra parte, digámoslo con toda claridad, era pública y notoria su cercanía a la firma Odebrecht. Recuerdo haber leído en diarios, como una noticia normal, que, salido ya de la presidencia, había viajado a Venezuela con los jerarcas de esa firma para ayudarles a cobrar sumas derivadas de obras públicas adjudicadas a dedo en la satrapía "bolivariana" (con perdón del Libertador).