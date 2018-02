Nacionales (por Elizabeth Peger) - Los grandes gremios de servicios, agrupados en el grupo de los gordos, y los sindicatos de la Uocra, Upcn, Obras Sanitarias, además del transporte y la UOM no se sumarán a la marcha del próximo 22 de febrero contra el Gobierno, convocada originalmente por Hugo Moyano y que el miércoles logró el respaldo de una parte de la CGT.

En diálogo cony en clara referencia a Moyano, a quien sin embargo no nombró, Daer advirtió que la CGT no puede estar sometida al "capricho" o los "intereses personales" de un dirigente al momento de definir su estrategia de acción y reconoció el nuevo escenario de cisma que atraviesa la entidad. "Nuestra posición es clara: No vamos a poner a la CGT al servicio de ningún gremio ni dirigente", remarcó el triunviro y también dirigente del gremio de Sanidad. Y añadió en la misma línea: "No se puede aceptar que alguien tenga el capricho de adueñarse de la voluntad colectiva de la CGT".