La sombra del revival populista en la región: ¿también en la Argentina?

No la tiene tan fácil: antes deberá zafar de las rejas y sortear la Ley de Ficha Limpia, que el mismo impulsó cuando era presidente e impide presentarse a las urnas a los condenados en dos instancia, tal cual ocurrió con Lula el 24 de enero pasado. Su estrategia -repiten en el partido- será pelear con distintos recursos jurídicos y denunciar persecución política cada vez que se presente algún obstáculo. En el medio, habrá marchas, huelgas generales y llamados a la desobediencia civil si resultara necesario.

El problema paraes que. Si el Gobierno no pudiera mostrar los resultados prometidos en la batalla contra la inflación y la pobreza; si nunca llegaran las inversiones largamente anunciadas y no se revirtiera el mal humor social en los próximos meses, ¿podría la historia de Lula tener un parangón nacional? ¿Sería encabezado por Cristina, si la senadora lograra zafar de las rejas? ¿O el relato que instaló Cambiemos sobre un cambio cultural en la sociedad, que ya no quiere dirigentes paternalistas, ni tolera la corrupción, será finalmente lo que perdurará? Comencemos a despejar las dudas.

En esa línea de pensamiento, el analista insiste en que la primacía de lasdepende absolutamente de su capacidad para concretar las propuestas que concitaron el apoyo de mayorías débiles y heterogéneas. "Un fracaso de la política económica sería grave, aunque no definitivo, ya que la alternativa populista sigue siendo vista como responsable de la crisis económica. Lo que no se le perdonaría al Gobierno es no avanzar con las reformas que prometió. No basta con derrotar la inflación, el desempleo, la inseguridad ciudadana, la corrupción y, sobre todo, la posibilidad de construir una democracia fuerte y sólida, independiente de los poderes fácticos, los sindicatos, los lobbies empresarios, etc. Se necesita algo más. Si el gobierno de Cambiemos no logra instalar un rumbo propio y autónomo, capaz de llevar a cabo grandes acuerdos nacionales, y se deja arrastrar por la polarización, no cabe duda de que abre las condiciones para un retorno del populismo derrotado en 2015", asegura Zuleta.