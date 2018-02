GOBIERNO / La hora de la verdad

Las batallas sindicales y económicas que libra el Gobierno son frentes de una misma guerra, aunque el presidente Macri y sus principales asesores no parecen considerarlo así, ya que basan su estrategia en un hipotético mejoramiento de la economía que, opinión pública mediante, ayudaría a neutralizar la oposición sindical.

Eso resulta algo así como esperar una gran cosecha de un campo inundado. En la actual situación económica mundial, ya es difícil resolver problemas; mucho más en un país costoso, ineficaz e imprevisible. Argentina está “fuera de norma” en cualquier aspecto, incluso en el universal y tácitamente aceptado de la corrupción. También, como México, va camino de la violencia delincuencial extrema: no hay más que asomarse a lo que ocurre en Rosario y otras ciudades.

Transcribo algo ya dicho aquí: “Tomemos como ejemplo un asunto sobre el que hay acuerdo general: la necesidad de inversión extranjera productiva. Para el caso, aunque en casi todas partes la ‘cometa’ es de rigor, aquí tiene un monto de ingreso y un aumento posterior que excede ampliamente la ‘media’ internacional, por no hablar de los países donde es insignificante o no existe. Una anécdota viene a cuento. Unos meses después de la crisis de 2001, la embajada francesa me invitó a dar una charla en París, ante el Senado, sobre el “Problema argentino”. Además de los legisladores, acudieron casi todos los CEO de empresas con inversiones aquí, entre otros Jacques Chambert-Loir, entonces de Total. Por supuesto, asumí todas nuestras responsabilidades políticas, económicas y sociales, pero no me privé de señalar que respecto a la corrupción, como en el tango, para bailar hacen falta dos. Para el caso: un corrompu et un corrupteur (sic). En diálogo extraoficial posterior, uno de los ejecutivos franceses, luego de agradecerme educada, pero irónicamente, votre liberté de propos (traducir como ‘mi osadía’), señaló que las empresas tenían que aceptar los hechos, ya que de otro modo no podrían expandirse hacia casi ningún país. Pero según su experiencia en Argentina, las coimas ‘de entrada’, aunque altas, acababan siendo un problema menor; contable. Lo que ocurre, agregó, es que luego se suman la aduanera, sindical, funcionarial, transportista; las dificultades, demoras, incumplimientos y costos ‘extra’ de casi cualquier negociación con el Estado, las corporaciones y empresas locales…” (Columna: De la corrupción sindical).