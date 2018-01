“ZAFFARONI ESTÁ INSTIGANDO A LA SEDICIÓN”

El ministro de Justicia, Germán Garavano y el constitucionalista Daniel Sabsay respondieron a las

Nacionales - El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió la renuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos del juez Raúl Zaffaroni. El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que sus dichos apuntan a la "destrucción de la democracia".

"Zaffaroni debería renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo Garavano, en sintonía con las críticas que varios referentes del oficialismo apuntaron en las últimas horas contra el ex ministro de la Corte Suprema, y señaló que "es muy triste" que "haga declaraciones antidemocráticas".

Las críticas oficialistas al ex magistrado del máximo tribunal tuvieron lugar luego de una entrevista que el ex juez de la Corte dio a Radio Caput, en la que expresó su deseo de que el macrismo "se fuera lo antes posible" del poder, e incluso sembró dudas sobre la finalización del mandato en 2019.

"No va a depender de nada político, ni de lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir", consideró.

"A la resistencia no violenta, me refiero. No deprimirse. Tiempo. Todo pasa. Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a (Domingo) Cavallo. Esto también pasa. Quien crea que es eterno en el poder está loco. Eso no sucede. Esto va a pasar, porque el plan económico que tienen es inviable. En un momento dado va a pasar lo mismo que pasó con la tablita de (Alfredo) Martínez de Hoz, va a pasar lo mismo que pasó en el 2001", completó.