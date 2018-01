Obligados a sobreactuar transparencia

Los viejos técnicos de la burocracia estatal, que vieron pasar a políticos de distinto signo, dicen haber encontrado un patrón sobre la corrupción pública: “Al principio los gobiernos roban poco y ordenado. Después, mucho y desordenado”. La sola generalización le hace perder calidad científica a la máxima, pero sirve para transmitir una sensación instalada.

La hipótesis de esas dos supuestas etapas de corrupción encontraría su prueba histórica en el alfonsinismo pre y pos Plan Austral, el menemismo pre y pos privatizaciones y el gobierno de la Alianza pre y pos-Banelco. Sobre los K, la diferencia sería entre Néstor y Cristina. Según el mito, CFK habría intentado acotar la corrupción heredada, pero al hacerlo generó una anarquía de corruptos y cajas descontroladas.

También Edgardo Cenzón es mencionado en esos papeles como titular de US$ 750 mil en acciones, en un fondo no declarado en Bermudas. El explica que no las declaró porque no eran suyas sino de un amigo.(responsable de la recaudación de su campaña presidencial), y sobre ese vínculo se tejen especulaciones. Se dice que fue el jefe de Estado quien se lo sugirió como ministro de Infraestructura a Vidal. Duró diez meses. La gobernadora lo reemplazó por Roberto Gigante, a quien llaman “el auditor” porque pasó un año revisando las cuentas de Cenzón.

Fuentes del sector señalan que, ya que se trataba de acuerdos muy beneficiosos para los privados: el Estado (a través de Cammesa) se había comprometido a pagar US$ 110 a la empresa elegida por cada megavatio-hora (MWh). Más que los US$ 70 MWh que se comprometieron en la ronda 1.0 de 2016; más que los US$ 50 MWh de la ronda 1.5, y mucho más que los US$ 37 MWh de la ronda 2.0, ambas de 2017. En el área Loma Blanca IV, la única que fue comprada y vendida produciendo, el precio de US$ 110 es el vigente, según la empresa Genneia. En el resto de las zonas adquiridas por la firma china Goldwind se habría renegociado un precio que va de los US$ 71 a los US$ 75, según fuentes oficiales. Una tarifa también atractiva.