Los ministros preferidos de Macri y los que están en "capilla" como Triaca

El gobierno encendió en estos días las luces de alertas. Está convencido de que el plan de reformas encarado tras el triunfo en las elecciones legislativas y la seguidilla de detenciones y procesamientos por corrupción y lavado de dinero que cayó encima de varios gremialistas corruptos disparó una ofensiva furiosa contra los miembros del gabinete.

En ese enfoque colocan la denuncia penal contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por el polémico despido de su empleada doméstica Sandra Heredia, presentada ayer por los abogados Carlos Broitman y Alejandro Argibay, que representan al sindicalista Omar El Caballo Suárez, detenido por extorsión a empresas navieras y malversación de fondos. Y esperan más dolores de cabeza.

Por precaución, para evitar mayores conflictos y episodios de violencia como el ocurrido cuando se votó en el Congreso los cambios en la Ley previsional, el Gobierno decidió congelar el tratamiento de la reforma laboral y avanzar en los acuerdos de productividad por sectores, como los suscriptos con los petroleros de Vaca Muerta. Y ahora no puede ver sino como una venganza a la denuncia de El Caballo Suárez contra el ministro Triaca. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de las intenciones deleznables de los abogados del sindicalista. Pero a esta altura de los acontecimientos, parece increíble tener que recordar que las motivaciones políticas de las denuncias no las invalidan como tal. Pues bien, está mal que los ministros no paguen sus multas de tránsito, maltraten a sus empleadas domésticas y, mucho peor, que mantengan en negro a un trabajador durante varios años. La función pública no puede dejar lugar a matices. El ejemplo de honestidad y transparencia siempre debe venir de arriba.