Bienaventurados los pobres

¿Sabrán los pobres cuánto los queremos? ¿Cuánto necesitamos de su resignación en esta lucha que estamos dando por la liberación de la culpa de nosotros? ¿Alcanzarán a comprender el sistema de lubricación que los penetra con tanto cariño? Sin ellos nada sería igual. ¿Por quién rezaríamos en Navidad para compensar nuestros pecados? ¿Qué haríamos con la piedad? ¿A quién le donaríamos ropa? Ellos nos han enseñado a convivir. Aprendimos a mirar para otro lado, a despegar la nariz y alzar la ventanilla del coche cuando atravesamos villas miserias, barrios del Conurbano, a oler pino desodorante y a sentir alivio.

Y ni qué hablar de la patria. Que es “el otro”, que “nadie es, pero todos lo somos”. Qué sería de ella, mientras hay canallas que la traicionan, si ellos no estuvieran dispuestos a bancarla el tiempo que sea necesario. Año tras año, hechos polvo, secos, húmedos, en medio del barrial, hasta que la patria y la Justicia demanden a quienes incumplen sus juramentos. Ellos aguantan ahí, al pie de la patria, con los iris de los ojos como dos escarapelas. En la guerra, en las calles, donde haga falta morir o gritar, cartoneando, revisando basura, esperando, agonizando lentamente por la patria.

Le digo más: pregúntese qué sería de los punteros que hablan y cobran en nombre de ellos, reparten lo que les sobra de lo que se quedan y no les piden casi nada a cambio: un votito, un acampe, una marcha. ¿Y de los intelectuales? ¿Y de los políticos? Peronistas, radicales, la izquierda, la derecha. Sin pobres no hay altos salarios, ni conferencias sobre el tema, ni viajes, ni autos con chofer, ni tratamientos vip, ni jubilaciones de privilegio, ni cometas, ni cárceles llenas, ni actos, ni discursos. ¡Y qué sería de la Iglesia sin pobres! ¡De que vivirían los 568 sacerdotes, los 1.120 seminaristas y los 132 obispos que cobran del Estado! !Tendrían que hacer dieta!

El obispo de San Isidro, Oscar Ojea, amigo del Papa, advierte: “Muchas veces vemos los problemas a través de estadísticas y de números, no a través de las realidades concretas de las personas”. Palabra santa. Hay que acercarse más, agradecerles por tanto y pedirles perdón por tan poco. Lo tendré en cuenta en mis oraciones para alejar al Satanás que insiste en recordarme la respuesta del cura Luis Farinello. Le pregunté por qué algunos se empeñaban en combatir la pobreza que la Iglesia lleva miles de años conservando. “¡Se van a quedar sin clientes!”, observé. Me asusta todavía su risa diabólica y su voz: “Dale, no me hagas hablar de lo que no quiero hablar”.