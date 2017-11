USOS DEL PASADO / Mala siembra, peor cosecha

Las palabras mafia y asociación ilícita se emplean hasta el hartazgo en los medios de comunicación. Se celebra que al fin, la Justicia actúa. Se reclama que metan en la cárcel a ex funcionarios del gobierno anterior. Se insiste en que los argentinos fuimos víctimas de una banda delictiva.

Para quienes hemos formado parte de la batalla cultural contra la degradación política que nos impuso el kirchnerismo, este modo de analizar los 12 años de hegemonía K, es un grave error.

En el 2007, Cristina con el apoyo del partido radical y la vicepresidencia de Cobos duplicó en votos a Carrió.

En 2011, Cristina obtuvo once millones de votos y Carrió trescientos mil. Más de 54% contra 1,5%. La gente no votó a mafias. No hay que despreciar al pueblo, no hay que ofender a la ciudadanía diciéndole que son idiotas útiles, esclavos de la fiesta consumista, borrachos de populismo, o estafados consuetudinarios. Es lo mismo que escupir para arriba. Nos denigramos a nosotros mismos.