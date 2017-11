Macri frente a un conflicto esencial: Justicia, Impunidad y Poder

La detención de Boudou activó un debate denso sobre

Un conflicto neurálgico empieza a tocar el nervio de la política: la relación del poder con la justicia.

La desmesura del espectáculo punitivo de un ex vicepresidente arrancado de la cama para ser exhibido descalzo, esposado, en ropa de dormir y con la mirada perdida de un animal golpeado, detonó una carga subterránea.

Macri hasta ahora no tuvo una política judicial. En la intemperie, se limitó a aferrarse a un republicanismo remanido: el gobierno no interferirá con el accionar de la Justicia. Y en todo caso, buscó aprovechar lo que se podía aprovechar. Las fotos y videos del vicepresidente, también de difundieron desde chats del Ministerio de Seguridad.

El problema, obvio, es que no estamos ante un sistema impecable que sufría distorsiones del poder, ahora removidas. Aún en el caso que fuera auténtica la manifestación prescindente del actual Gobierno, su efecto inmediato es liberar de conducción política las peores y mejores prácticas del mundo judicial. El resultado no es necesariamente mejor y no parece casual que en su reciente paso por Buenos Aires, Felipe González advirtiera sobre los riesgos de un gobierno de jueces.

Esa liviandad acaso le impidió calibrar en toda su dimensión el fallo Irurzún de la Cámara Federal, que disparó la sucesión de detenciones de los últimos días. Allí, sintetizando, se dispuso que en causas de corrupción, ya no importa si el investigado está a derecho o no hay peligro de fuga, igual se lo puede detener en base a una presunción en su contra: Como funcionario o ex funcionario podría disponer de las relaciones y recursos para entorpecer la investigación. Una presunción que aplica aunque ni siquiera esté procesado, como ocurrió en el caso Boudou. No hay que ser abogado para percibir hasta donde lleva ese razonamiento.