Empiezan a hablar las voces de la corrupción

La verdad empezó a subir como una napa de agua sucia en la que flotan desperdicios. Es como si un dique de contención se hubiese resquebrajado. El secreto pujaba por salir y se abrieron fisuras en la superficie oscura del silencio. Por esas fisuras, las voces hablan. Lagomarsino, Vandenbroele, Burzaco desde el norte, De Vido con sus cartas desde la cárcel. Son voces afiebradas que saben más de lo que dicen, que revelan y ocultan, pero que rasgan, bajo la presión de las circunstancias, el velo que cubre lo que se ha tratado de ocultar.

Aparecen fragmentos, escenas inverosímiles, datos que provocan escozor. Son muchas historias y cada una de ellas es una novela, pero pronto se advierte que en verdad todas son parte de lo mismo, un solo relato, que no es precisamente el que urdía la lengua suelta de una presidenta que fue por todo y cayó en desgracia, sino aquel que se desplegaba en los sótanos del poder mientras afuera se simulaba la revolución. Esas húmedas galerías subterráneas están conectadas y conducen todas al mismo sitio. Ahora que las voces hablan, ahora que han empezado a hablar, sólo hay que saber escuchar.

Hay alguien que no habló y se quitó la posibilidad de hacerlo. La voz de Burzaco, desde el norte, lo delató. Lo expuso. Sacó a la luz el pecado, la plata mal habida, el acto de corrupción, la coima, y el hombre no lo soportó. Saber que los demás saben. O el peso de la culpa. Lo ganó la desesperación y salió a la calle en la tarde de Lanús. Dirigió sus pasos hacia el tren. En ese momento, una formación corría hacia Remedios de Escalada. El maquinista advirtió su presencia en las vías, pero no pudo frenar y lo arrolló a la altura de Oncativo. Así lo contó en este diario Gustavo Carabajal. Fue a las 19.26 del martes. Habían pasado sólo dos horas y media desde de que el hombre tuvo noticia de esa declaración que lo incriminaba en un tribunal en Nueva York. Su vida había terminado con ella. Cerca del cuerpo, la policía encontró una carpeta con algunos papeles y una nota escueta: "Los amo. No puedo creer". Tenía esposa y cuatro hijos. El mal se fagocita a los hombres.