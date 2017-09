Subordinación a Macri, sin esperar el resultado de octubre

Mauricio Macri se cansó de escuchar, desde que llegó a la Casa Rosada, la cautelosa lección de Jaime Durán Barba: "Debes ser prudente. Tenemos el gobierno, pero todavía no tenemos el poder". Desde que aparecieron señales de que la recuperación económica es irreversible y, sobre todo, desde que Cambiemos obtuvo un triunfo contundente en las elecciones primarias, Durán podría autorizar un poco más de audacia.

Macri no demora en asumir el lugar que le asignaron. Como cuando conminó a los "jueces amigos" de Julio De Vido a avanzar sobre el ex ministro, ayer estuvo a punto de atribuirse la caída judicial del sindicalista Juan Pablo "el Pata" Medina. Ante un grupo de industriales, aclaró lo que era obvio: "Lo que ocurrió ayer en La Plata no es un accidente; es parte central de aquello por lo que estamos batallando". En la sala aplaudía un empresario farmacéutico ultrakirchnerista, que compartió algunas aventuras inmobiliarias con Amado Boudou. El inconfundible fervor de los que acaban de enamorarse del cambio.

Aunque los resultados electorales permitieron a muchos jueces reorientar las velas en dirección al nuevo viento, Macri no es el factor determinante de la dinámica de Comodoro Py. Esos movimientos se entienden mejor a la luz de la interna peronista. Temerosos del Presidente, pero, en especial, de una Elisa Carrió fortalecida, los magistrados buscan protección en el PJ antikirchnerista. Es el que lideran Miguel Pichetto. Juan Urtubey, su hermano, el senador Rodolfo, y Diego Bossio, entre otros. Esos dirigentes tienen la llave del Consejo de la Magistratura, donde se decide la suerte de los jueces. A magistrados como María Servini, Rodolfo Canicoba, Claudio Bonadio o Ariel Lijo les resulta comodísimo entenderse con esos dirigentes peronistas. Ellos provienen, por distintas vías, de la misma agrupación. Si no existiera esa afinidad, Pichetto y su grupo cuentan con otra llave para los tribunales federales: Javier Fernández, el representante del PJ parlamentario en la Auditoría General de la Nación. Fernández ha sido un decisivo gestor en Comodoro Py en los últimos 25 años. Había quedado sin jefe cuando la señora de Kirchner jubiló al tenebroso Antonio Stiuso.

Esta alianza parlamentario-judicial es importantísima. La interna peronista se libra, antes que nada, en los tribunales. El senador Pichetto es el rival más visible de la futura senadora Kirchner. La ex presidenta podría mirarse en el angustiante espejo de Julio De Vido. El ex ministro advirtió el desamparo hace un par de meses. Fue cuando el juez Lijo, hermano de Alfredo Lijo, que fue su principal gestor en los tribunales, comenzó a derivar hacia otros juzgados las causas que lo tenían a él como acusado. De Vido llegó a la conclusión que se le escuchó una tarde ya lejana al célebre "Beto" Imbelloni en la ranchada de Devoto: "El problema de tener amigos jueces es que los jueces fallan".

De Vido, tal vez, cometió el error de no acercarse al nuevo fogón del peronismo, como sí lo hizo el ex titular de la Aduana Ricardo Echegaray, a través del ex senador Nicolás Fernández. Este divertido santacruceño es un viejo amigo de Ricardo Lorenzetti. La señora de Kirchner debería preocuparse por la cercanía de Echegaray con sus rivales internos. Echegaray es un archivo que camina. Aunque ella enfrenta un peligro más inmediato: la aceleración de las causas por el acuerdo con Irán y la muerte de Alberto Nisman. ¿Puede algún juez pedir al Senado que la ex presidenta no asuma su banca antes del 10 de diciembre?