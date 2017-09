MANIPULACION POLITICA / Excusa Maldonado

El de Santiago Maldonado, un preocupante caso de “desaparición forzada” supuestamente a manos de la Gendarmería Nacional, devino en tragicomedia política. Por una parte, los antecedentes y el presente de la Gendarmería, así como los de los demás cuerpos de seguridad e inteligencia del país, hacen creíble el supuesto “desaparición forzada”. También es lógico y necesario que la sociedad denuncie y exija el esclarecimiento del hecho.

Pero veamos: “Al cabo de treinta años de alternancia democrática, la política argentina, es decir sus dirigentes y una parte importante de la sociedad, está a punto de lograr que con los derechos humanos ocurra, para tomar un ejemplo, lo que con la educación pública: después de haber sido un paradigma internacional y motivo de legítimo orgullo, acabar en la decadencia; en objeto de manipulación política” (esta columna; PERFIL, 8-12-13).

Puede que esto suene a banal sermón de civismo, pero veamos lo de “manipulación política”. ¿Qué sector se manifiesta así? El peronismo K; otros peronistas y algunos sectores de izquierda. Volvamos a la columna citada: “Hoy, haber anulado los indultos y proseguido y ampliado los juicios no impide al gobierno peronista K presentar y aprobar una Ley Antiterrorista; mostrarse indiferente ante la desaparición de Julio López; nombrar comandante en jefe a un militar sospechado de haber cometido los mismos crímenes que la política de derechos humanos del gobierno persigue (…). La ex presidenta no encuentra objeción en aliarse y exhibirse con el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, un más que sospechoso agente de la inteligencia militar durante la dictadura”. Fin de la cita, que abundaba en más datos. Cuando desapareció Julio López, los indignados actuales no dieron un paso; en todo caso, ninguno acusando al gobierno de entonces. Ahora, Hebe de Bonafini se justificó declarando que López era “un guardiacárcel” y Maldonado “un militante”. O sea que habría “categorías” de desaparecidos…