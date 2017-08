PASO / La identidad peronista

Luego del último domingo, en el ensayo electoral, se notó

una disminución del caudal electoral del peronismo.

La defunción peronista se aplica, en cambio, a otras expresiones, a pesar de que en algunos casos puedan revertir tendencias personales. De intendentes bonaerenses que mermaron de un habitual 60% a 40% o, el caso de Carlos Verna, derrotado en La Pampa aunque se le admitía mejor consideración en su provincia que a María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Una rareza menor que la del dúo Rodríguez Saá en San Luis, aspirantes a todo por el señoriaje (titular y suplente), molestos por el desdén popular de las urnas acusando de traidores a quienes los vencieron y olvidando mirarse en el espejo luego de haber lidiado con Cristina de Kirchner por años para terminar del brazo con la dama. O con más intimidad si se le permitía al intrépido enamoradizo Alberto, hombre de mil aventuras sentimentales. Justo Ella, sepulturera y antropófaga del peronismo que la llevó al éxtasis del poder (según el concepto de Néstor ante la caja fuerte) y, después, se encarnizó en su apartamiento y desprecio por la entrada, deshecho el sello, se negó a una democracia interna, optó por la burocracia de los barones del Conurbano , sólo se rodeó de blancos pequeñoburgueses pregonando la revolución siempre postergada –hecho advertido nítidamente en su búnker de Arsenal– y, como si no le alcanzara su gesta discriminatoria, colocó de vocero a un radical (Leopoldo Moreau) y se apoya, sindicalmente, en otro radical más de los servicios que de la industria (el bancario Sergio Palazzo). Y en su proeza decadente, no perdió con otro peronismo, como ocurriera antes con De Narváez y Massa;. Algunos dirán que es una estrategia para seguir como actriz de reparto, pero si entra de colada al Senado quizá le espere la comisión de biblioteca, una docena de senadores cercanos y una franja superior que, harta de sus caprichos y manipulaciones, la detesta. Como ejemplo, escuchar a Miguel Pichetto , quien además hace meses que no le atiende el teléfono. Difícil, entonces, recuperar la jefatura que tuvo o cree merecer. Ni la moda del género le evitará vergüenzas. Al margen de lo cuantitativo y de que una elección no homologa el fin del peronismo –en política, estos desenlaces son trámites difusos, extensivos, no un interruptor que prende o apaga la luz–, habrá que convenir que antes de empezar los comicios ya los propios fieles partidarios se habían prescindido de su origen, de su matriz y carta de nacimiento. No sólo la ex mandataria en su fantasía plañidera de Rosa de Luxemburgo, también Massa, que cree provenir de un repollo cultivado en hidroponia, menos el aventajado Randazzo, que heredó la fortuna en plata y publicidad de una elección en la que no participó y quien ni pensó en la utilización del escudo: dicen que fue sugerencia, ese atributo, del ladero principal de la gobernadora Vidal, Federico Salvai, alguien que lo alentó en el más amplio sentido del término y que había merodeado el peronismo antes de casarse con la señora Stanley. No hubo marcha ni marchita entonces, grabados o recuerdos de otras contiendas, ni citas de Perón o Evita, tampoco sus fotos o sonrisas. Debe ser porque la gran mayoría del electorado ya no reconoce esa tradición, según las encuestas, y no aconsejan su uso y costumbre los consultores.