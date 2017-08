Macri y el humor social: Esquivos espíritus animales

Como subrayaba en su libro más célebre John Maynard Keynes, “gran parte de nuestras actividades positivas dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática”, o sea, que la marcha de una economía determinada dependerá en buena medida de lo que llamó los “espíritus animales” de empresarios, inversionistas y consumidores.

Pocos discreparían con la opinión del gurú económico más influyente de los últimos cien años. Entre los convencidos de que lo que más cuenta es el humor social están conservadores, socialistas y, desde luego, populistas, de ahí la decisión de Néstor Kirchner de apoderarse del INDEC para que lo ayudara a propagar el relato optimista que su viuda radicalizaría.

Pues bien: para un gobierno sin mayoría parlamentaria en un país en que duran largos meses las temporadas electorales, prologadas aquí por la megaencuesta obligatoria de las PASO –que de primarias tienen muy poco–, mantener la confianza necesaria para que la economía ande bien sin echar mano a datos falsos no es fácil en absoluto, ya que con escasísimas excepciones los políticos opositores, tanto los moderados como los más implacables, se sentirán constreñidos a tratar de hacer pensar que su gestión ha resultado ser un fracaso rotundo. No es una cuestión de irresponsabilidad congénita; creen no tener más alternativa que la de exagerar lo negativo con la esperanza de arañar algunos votos más a costillas del oficialismo.