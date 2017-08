La primera vez que vi a Jeanne Moreau en una pantalla fue en Jules et Jim. Hay un momento, al principio de la película, cuando Catherine, su personaje, es seguida por los dos amigos durante un paseo y repentinamente se gira hacia ellos y les dice: «Ustedes son dos idiotas».

El rostro completamente serio de Catherine y su risa posterior se me quedaron grabados, así como el momento de la carrera cuando ella se pinta un bigote y les desafía a ambos a correr en un puente. Creo que en ese momento me pareció la mujer más fascinante del mundo: una mezcla única de inteligencia, madurez, tormento, inocencia, morbo y todos losque hacían de ella una actriz singular, por encima de modas y por encima del tiempo.

Tuve la enorme suerte de conocerla en persona, con motivo del Festival de San Sebastián en el que fui parte del jurado del que ella era la presidenta. He leído estos últimos días comentarios completamente falsos de su tiempo en Donosti y no perderé el tiempo respondiendo. Lo que sí quiero dejar claro es que a los 80 años, cuando la conocí, Jeanne Moreau poseía una inteligencia, un sentido del humor y una vitalidad que para sí quisiera mucha gente de treinta y que los diez días que pasé viéndola a diario, compartiendo cenas, películas, paseos, visitas, fueron una auténtica delicia y una lección de vida. En dos minutos, consiguió que olvidara el mito y que me sintiera cómoda a su lado. Era cariñosa, atenta, asombrosamente inteligente en sus juicios sobre el cine, contradictoria, cercana. Y sí, a veces se enfadaba como una niña de siete años, y sí, quería salirse siempre con la suya, ¿y qué? Estar a su lado era vivir un pedazo de la historia del cine contado por alguien que había formado parte de ella y que no estaba de vuelta de todo porque la cabeza de Jeanne siempre estaba abierta a propuestas, proyectos, ideas. Esos días me proporcionaron su amistad y la de su agente, Yoann de Birague, que se convirtió en el mío.