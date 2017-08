GRIETA / La democracia del rechazo

Según se apresuran a definir ciertos análisis post (y pre) electorales, la sociedad argentina ha dado un salto de madurez tal que ya no piensa ni responde con el bolsillo, sino que ahora sus aspiraciones son más trascendentes y sus visiones más sutiles e idealistas. ¿Es así o estas interpretaciones, tan libres y arbitrarias como suelen ser todas las interpretaciones, simplemente acomodan los resultados a la realidad y crean lo que el ensayista Nassim Nicholas Taleb llama posdicciones?

Las posdicciones corren detrás de los hechos que alguien no vaticinó o que no puede explicar e intenta demostrar que los previó y anunció. En este caso puntual, dado que las inversiones no llegan y el consumo no levanta, se optaría por demostrar que la cultura política de la sociedad ha dado un salto de calidad que se refleja en el voto. ¿Pero qué ocurriría si se presentaran un nuevo viento de cola y una nueva oleada consumista, y otra vez hubiera correlación entre voto y situación económica? Acaso nuevas posdicciones acomodarían entonces la interpretación.