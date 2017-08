Glosas Dominicales

Gira España - Martinelli - Trump - Varela - Candidatura - La Estrella de Panamá - Odebrecht - Venezuela





Por Rubén Blades (*)

¡Hola amigos!





Tengo varias semanas de no escribir esta columna.





En primer término por haber estado filmando en Baja California (México) los últimos capítulos de la tercera temporada de ¨Fear The Walking Dead¨. En segundo lugar es que inmediatamente después de haber terminado de filmar retomamos con Roberto Delgado y Orquesta la gira de despedida de los conciertos de salsa, esta vez por España, específicamente en Vitoria, Madrid, Barcelona, Tenerife y Las Palmas.

La tercera razón es que pareciera que no hubiera más noticias que las mismas.



La gira por España con Roberto Delgado y Orquesta





Fue un verdadero placer el poder haber realizado este viaje musical. La orquesta estuvo excelente, las audiencias fueron entusiastas y entregadas, el sonido estuvo muy bueno y mi voz respondió al reto de hacer cinco shows de tres horas, con viajes entre cada presentación y en una ocasión, hacer dos conciertos un día de tras de otro, con viaje incluido.





La gira fue del 15 al 22 de Julio. Agradezco a todos los asistentes a los conciertos por su apoyo y entusiasmo. Agradezco a los medios por las excelentes reseñas que recibimos, y agradezco a Roberto Delgado y a la súper banda que me acompaño en esta gira por su magnífico desempeño. Y a los me me cantaron el "Feliz cumpleaños" en Vitoria y Madrid, ¡gracias otra vez!



Sobre Martinelli



Rechazada su solicitud de fianza de excarcelación, ahora los abogados de Ricardo Martinelli han elevado una solicitud a la Corte Suprema de Justicia, indicando que el juez Edwin Torres no ha brindado la debida atención a las razones expuestas para otorgarla. No creo que la Corte Suprema vaya a decidir en una semana semejante solicitud, y menos que siquiera acepten recibirla. Este no es un asunto como para que ese Tribunal lo atienda, ni siente jurisprudencia. Lo único que imagino harán es irritar a la Corte y hacer ganar mas dinero a los abogados.





Por otro lado, si la audiencia para definir la extradición esta señalada para el 3 de Agosto, entonces ¿cuál es el apuro? Todo parece indicar que se adelanto la audiencia a petición de los representantes de Martinelli. Lo de la solicitud a la CSJ suena a no querer viajar a Panamá, punto.

Y eso que allí considerarían darle "continente por cárcel", o al menos una súper suite de lujo en el Hospital donde vive, digo, donde se recupera, el señor Cucalón.



Sobre Trump



Sigue haciendo historia con sus barrabasadas y su totalmente equivocada convicción de que los funcionarios públicos le deben fidelidad a el y no al proceso, o a lo que indica la Ley. No en balde es el presidente mas ignorante que jamás haya ocupado la Casa Blanca. Cuando uno cree que ya no puede rebasar el nivel de su estupidez, ¡La Vida te da Sorpresas! Acaba de forzar la salida de su "chief of ctaff" y se la pasa insultando a su "Attorney General", a ver si el tipo renuncia y le permite nombrar a otro que le entregue la sumisión que demanda de su "staff". El tipo no ha entendido aun que es presidente, no emperador, y que el sistema no gira alrededor de el sino de la Constitución.



Sobre Varela





La reciente declaración de uno de los embarrados judicialmente por Odebrecht, indicando que esta compañía había hecho donaciones a la campana electoral del presidente Varela aparentemente ha sorprendido a muchos en Panamá. No debe ser noticia el que los donantes en Panamá apuesten a mas de un caballo en una carrera presidencial. Pero, como es común, la gente reconoce lo que conviene a su interés, y/o solo cuando es necesaria la pretensión de sorpresa. Cuando el extraditado Murcia dijo que solamente había donado a la candidata del PRD y no al del CD, eso fue aceptado por todos los que iban en contra de ese partido como cierto. Esa gente ahora por supuesto aceptaran las palabras del ex-de Odebrecht como si emanaran del libro sagrado, me refiero a lo de que, "Odebrecht apostó a los dos caballos". En todo caso, personalmente, a mi no me dio la impresión de que el tipo es veraz, mas aun cuando hizo tanto hincapié en asegurar que Martinelli "había rechazado" un regalo de la compañía, nada mas y nada menos que un avión. No existe un gen en su cuerpo capaz de rechazar plata.





Leyendo lo que publicó "El País", el hoy preso es un santo y el hoy presidente un mentiroso y sinvergüenza. Como escribí hace meses, es difícil el considerar que el saqueo sistemático de las arcas nacionales comenzó y coincidió exactamente con la ruptura de Varela con Martinelli, e indicaba que no me sorprendería ver a la vice terminar de mandataria, pues en política ya no hay imposibles, (Trump es el ejemplo claro).



Sobre mi supuesta candidatura presidencial





Recientemente tuve que aclarar un infundio lanzado por un periódico en Panamá, donde afirmaba que yo, cansado de Hollywood y de giras musicales, deje a mi país de ultimo y que por eso ahora considero una candidatura. Al que escribió semejante estupidez se le debe haber ya olvidado que del 2004-2009 dedique cinco años de mi vida al servicio publico, tiempo durante el cual cancele giras, discos y películas y puse a mi país primero que mi interés personal. Esto usted amable lector no lo encontrara reportado, recordado o mencionado en ninguno de los medios de información en Panamá.

Y aunque he repetido una y otra vez que no he llegado a una decisión sobre el asunto de una candidatura al 2019, de todas partes se levantan los rumores mas absurdos posibles. Unos afirman que voy a correr por el PRD. Otros que el PRD me dará fondos para crear un partido que ayude a dividir el voto y así hacer que ganen. Inútil parece ser el decir una y otra vez que, en el caso de que que sea candidato, lo haría como INDEPENDIENTE. No soy miembro de partido político alguno, ni voy a inscribirme en partido político alguno. Mi posición es clara: el país necesita un paradigma nuevo de administración publica, apoyado por una consulta nacional y elevado a Titulo Constitucional por una Constituyente, si en verdad desea salir del esquema de corrupción que hoy define desafortunadamente al país, dentro y fuera del territorio nacional. Nada va a cambiar si se continua apelando a la partidocracia nacional, a sus candidatos y a sus patrocinadores y contribuyentes. Sin una participación masiva de candidatos independientes, y sin el apoyo mayoritario de un país dispuesto a aceptar las consecuencias políticas, económicas y sociales de la honestidad y del civismo, nada cambiara.



Sobre la Estrella de Panamá y la Lista Clinton





Escribí sobre eso meses (rubenblades.com/rb/2016/12/17/la-lista-clinton-la-estrella-de-panama-y-el-siglo.html). Si el presente dueño de acciones las vende, o las dona, o regala, la situación cambia de una vez.





Si ha salido ya de otros bienes afectados, que es lo que tiene "La Estrella de Panamá" que lo hace preferir que el diario desaparezca?





Esta es la parte que continuo sin comprender. A mi entender, lo de la "Lista Clinton" no esta dirigido a afectar la libertad de expresión en Panamá, ni lo interpreto como un ataque del "Imperio" en contra nuestro, ni un acoso a la libertad de prensa tampoco. Coincido en que el incluir a una persona en una lista que sugiere malos manejos sin presentar pruebas es algo indefendible. No estoy de acuerdo con esto y lo he expresado antes. Pero la medida se ha tomado contra uno de sus accionistas, no contra el periódico en si. Y por injusta que sea su inclusión en la lista, la situación del medio se remedia inmediatamente con la decisión del accionista de desprenderse de sus acciones. Déselas a sus empleados si no quiere verse forzado a vender, aunque entiendo que ya haya vendido otras de sus empresas, también afectadas por el mismo motivo. La solución, aunque no sea justificada por pruebas, esta al alcance del dueño. Venda, transfiera, done, o regale.





Sobre Panamá y Odebrecht





Espero que el Ministerio Publico y el Contralor recuerden que los "59 millones" que Odebrecht cito originalmente como pago de sobornos a funcionarios y empresarios panameños solo se referian a contratos por valor de 178 millones de dólares.





Recuerden que Odebrecht participé desde la Cinta Costera, hasta la construcción del Metro, que tuvo un costo billonario. Si pago 59 millones en coimas para obtener 178 millones en contratos, ¿cuánto pago para obtener las demás licitaciones, con un valor superior a los dos billones?.





Debemos preguntar ahora si los doscientos millones que acepto ahora el gobierno panameño representan un último y total pago por las ilicitudes de Odebrecht en Panamá. De ser así, NOS COGIERON DE PENDEJOS otra vez. Coimearon mucho más y a muchos más. Parece que en Panamá nadie quiere hablar de los demás contratos/licitados por Odebrecht, a pesar de que el propio Procurador ya admitió que los 59 millones no representaban el total de sobornos pagados. Donde están los sobornados y ¿cuándo se sabrán los nombres? ¿cuándo se hablará sobre las otras licitaciones y no solo de los 59 millones?





Ala Sra. Porcell y al Contralor Humbert: esto no va a desaparecer, no importa que supuestos arreglos sean hechos. O lo hacen ustedes, o lo haremos desde el sector privado, al costo que sea, pero la verdad tiene que hacerse pública.





Sobre Venezuela





Las vidas de Leopoldo López y de Antonio Ledezma son hoy responsabilidad del gobierno de Venezuela. Sobre el recaerá la consecuencia, de ocurrirle algo a esas personas sacadas de sus hogares e ingresadas quien sabe adonde, bajo el pretexto de que planeaban fugarse.





Lo que esta haciendo el presidente Maduro es cavar su propio hueco y hacerlo cada vez más hondo. Esa patraña electoral del pasado domingo no le funcionó, pero el haberlo intentado representa una contundente prueba de que lo que busca es erigirse en dictador del país, no importa cuantos pretextos legales esgrima. Ha tratado de restar legalidad y desconocer a un Poder Legislativo electo democráticamente por el voto de millones de Venezolanos, simplemente porque representan un obstáculo para su visión de país. Ha cerrado todas las vías posibles para un arreglo consensuado de la presente situación y lo que esta haciendo es arrastrando a Venezuela hacia el abismo. Si el pueblo no tiene acceso al proceso legal, entonces que le queda sino rebelarse? Y eso conducirá al país a una guerra civil, y a una violencia que no puede ni debe ser la ultima opción. Escucho la diatriba del gobierno y de sus acólitos y pienso, ¿cómo voy a sentirme representado o identificado, con una Izquierda que ha perdido la capacidad de sentir por otros lo que dice querer para si?. Que destroza al "Pablo Pueblo" y a su futuro, ¿por qué su ideología interpreta, de manera desquiciada, las cosas de la forma que le conviene, que no atiende a la realidad, ni a la razón ajena?





Ni la defensa mas absoluta de lo que ocurre en Venezuela puede negar el que el régimen de Maduro se sostiene a través de la represión y el desconocimiento de la Constitución y de la Ley. Es una vergüenza que gente que se dice de Izquierda guarde silencio, o pretendan justificar los desmanes del gobierno y autoridades de Venezuela, argumentando solidaridad ideológica, o utilizando el cuco del "imperialismo" para justificar los actos del desgobierno de Maduro. Una vez la verdad sea devuelta al análisis, ¿qué alegarán esas fracturadas mentes como excusa?





Nada puede sostener el apoyo a Maduro y a su dictadura, que no sea el clientelismo político, el odio, la mediocridad y la más densa estupidez.





¡Arriba Pueblo Venezolano!





(*) Cantante, compositor, músico, actor, abogado y excandidato presidencial de Panamá.