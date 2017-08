Enseñanza religiosa / Este jueves sigue la audiencia

Salta - La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio inicio el miércoles a una audiencia pública informativa en el marco de la causa “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo”, que tramita ante la Secretaría Judicial N° 1 del Máximo Tribunal, a cargo del secretario Damián Font, en la que participarán también Amigos del Tribunal que se presentaron en autos conforme la convocatoria oportunamente efectuada.

La audiencia pública se reanudará este jueves y los próximos 30 y 31 de agosto, a las 10:00.

La Corte de Justicia de Salta confirmó la declaración de constitucionalidad de las normas. No obstante, dispuso que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica durante el horario escolar y que los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa.

La parte actora recurre ante la Corte Suprema de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de las normas, alegando que su aplicación trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad.

Entre los argumentos a favor se escuchó la posición del padre Ernesto Eric Herrmann, de Educación Popular Civil: "Pretender que la religión no existe o que tiene que ocultarse es confinar a los creyentes de cualquier credo al ostracismo. Pero estamos más preocupados porque se trata de una de las poblaciones más pobres, donde los niños son los principales beneficiados de la enseñanza religiosa. De ahí que este cuestionamiento los perjudica enormemente, ya que de otra manera no podrían acceder a una educación integral sin el aval del Estado", dijo.

Lo mismo hizo Sebastián Sfriso, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina. "Es evidente que la enseñanza religiosa en las escuelas públicas no corresponde. Va a contramarcha de la historia, donde el diálogo intercultural es cada vez más necesario", explicó.

"No es una disciplina que reviste carácter confesional, no supone la fe de los chicos y no pertenece a ningún credo", explica la funcionaria, que reconoce que de la última encuesta realizada a los padres a comienzos del año lectivo, el 87 % expresó el deseo de que sus hijos recibieran educación católica. Por otra parte, Berruezo respaldó la aplicación de la norma en al artículo 5 de la Constitución, que faculta a las provincias a elegir el tipo de educación primaria.