La culpa fue del cursor

Vamos a suponer la existencia de un escritor que está en total desacomodo con el mundo, diríamos que odia el mundo. Todo dio inicio cuando, años atrás, la ficción escrita y publicada por sus compañeros y compañeras de profesión no sólo dejó de gustarle sino que comenzó a parecerle lo suficientemente mala como para no prestarle atención.

De modo que el primer desacuerdo no fue con el mundo al completo sino con ese pequeño subconjunto llamado literatura contemporánea. Acaso por vicio o por reflejo aprendido, su desacuerdo fue creciendo hasta alcanzar hoy un sentimiento de amenaza global; del panadero de su calle al más importante líder mundial, nadie se salva. Podemos decir por ello que este escritor es un ciudadano que está en contra de todos y cada uno de los hábitats del Planeta que no sean su propia mesa de trabajo, cree que el mundo le debe algo, algo valioso, que nunca le es restituido. Escribe muchísimo, no deja de escribir y publicar, pero la falta de concordancia con su entorno le lleva a construir ficciones que sólo pueden calificarse de monstruosas en el sentido de carentes de capacidad para influir en la sociedad en la que vive, ergo anticuadas, ajenas al estado del arte de su profesión porque, lógicamente, este escritor no lee a ningún escritor vivo que no sea él mismo.