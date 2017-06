¿Quién pide que vuelva el cristinismo?

De un lado algunas luces y otros focos que iluminan al mínimo en el presente. Del otro lado la oscuridad. Esa es la imagen que se presenta para dibujar la Argentina de estos días, que carga con una baja del consumo que ha pegado por debajo del vientre a la clase media y a las de los buenos ingresos (la base electoral del oficialismo) que hay que lidiar con una inflación en altibajos pero promete ser del 22 o 23% anual, con un crecimiento preocupante de la deuda externa y consecuentemente con un déficit fiscal que no puede ser dominado.

Apenas accedieron al gobierno aumentaron increíblemente la estructura del Estado, crearon nuevos ministerios y otras tantas secretarías y subsecretarías. Ahora piensan que semejante estructura es costosa e inadecuada, que hay que volver a quitar ministerios. Marcha y contramarcha a un costo (en dinero y la disponibilidad de personal) muy importante. Y ahora imponen criterios severos para el cumplimiento de los horarios que corresponde al personal, no cuestionable, pero ¿recién ahora surge la necesidad?

No están preocupados -dicen- por las elecciones legislativas cercanas, pero por otro costado, en la corrida por los nombres postulados, no están respetando los códigos de una alianza como lo es Cambiemos: sólo gobierna el macrismo en estado puro, el radicalismo fue tratado como socio de segunda línea, como un telón de decoración. Lilita Carrió debió imponerse desde su lugar de segundona en base a sus denuncias lapidarias que electrizaron la Casa Rosada. Es la fiscal de la República en estos momentos. Y sus señalamientos duelen. Algunos de sus pedidos no han tenido eco pero su descripción de la corrupción política, judicial y económica que protege a Julio de Vido fue una bomba de profundidad.