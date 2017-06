CFK-TAIANA / MASSA-STOLBIZER / RANDAZZO-CASAMIQUELA

Las principales precandidaturas en la provincia de Buenos Aires fueron presentadas este sábado.

Nacionales - La expresidenta Cristina Kirchner finalmente será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires junto a su excanciller Jorge Taiana por el frente Unidad Ciudadana, mientras que la economista Fernanda Vallejos encabezará su lista de diputados.

Sin acuerdo con el exministro de Transporte y precandidato a senador por el PJ Florencio Randazzo para alcanzar la unidad, Cristina Kirchner presentó una lista con referentes de fuerzas aliadas, aunque eligió a Taiana para compartir la fórmula, un hombre de larga trayectoria política y con experiencia en materia de gestión.

El ex funcionario competirá en las PASO contra la lista del diputado provincial José Ottavis. El dirigente de La Cámpora presentará solo una nómina para diputados ya que pretende no competir con la boleta de senadores que será liderada por la ex jefa de Estado. A último momento, decidió declinar su candidatura el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, aunque presentaría una lista para competir en la interna.