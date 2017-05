“Habría que preguntarse por qué Highton cambió”

Nacionales - El diputado nacional de la UCR, Ricardo Alfonsín, fue muy crítico con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el 2x1 a un represor preso por crímenes de lesa humanidad. Luego de analizar los fallos de cada magistrado, Alfonsín apuntó sobre todo al voto de Elena Highton de Nolasco, quien había opinado en sentido contrario en 2009 y ahora habilitó que un represor sea puesto en libertad antes de tiempo.

"Este tipo de delitos son de ejecución permanente, los desaparecidos no aparecieron", sentenció Alfonsín en diálogo con Perfil. El voto de Highton de Nolasco llamó la atención porque en 2009, ante el reclamo de la defensa del ex médico de la ESMA Jorge Luis Magnacco para obtener el 2x1 fue en sentido opuesto a lo que pasó ahora. A la hora de calcular cuántos años de pena había cumplido al momento de ser condenado por la sustracción de un menor de diez años, el voto mayoritario –que incluyó a Highton– recordó el fallo "Jofré", que explicó que se trataba de un delito permanente y que se aplicaba la ley vigente en el momento en que deja de cometerse el delito.

"Después de leer los fallos y recordar lecturas antiguas no tengo duda de que la sentencia correcta es la de (Ricardo) Lorenzetti y (Juan Carlos) Maqueda, no el que se terminó imponiendo", agregó. ¿Interfirió el Gobierno para presionar en ese sentido? Según Alfonsín "no me consta que haya interferencia del Gobierno, algo que sería gravísimo por dos razones. Primero porque no se interfiere en otro poder y segundo porque sería intervenir en algo tan sensible que es política de Estado en la Argentina.