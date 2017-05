ES LEY EL LÍMITE PARA APLICAR EL 2x1

El Senado sancionó por unanimidad el proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición

en la Cámara de Diputados.

Nacionales - En un contundente mensaje a la Corte Suprema de Justicia, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto para limitar la aplicación del beneficio del 2x1 en el cómputo de la pena a autores de delitos de lesa humanidad.

En menos de 48 horas, ambas cámaras del Congreso avanzaron en una iniciativa que se planta contra la decisión del máximo tribunal, que falló a favor en el caso del represor Luis Muiña.

“Cuando hay errores y se cometen aberraciones es necesario que los otros poderes reaccionen. Las políticas en derechos humanos no se negocian”, añadió el santacruceño.

La riojana Teresita Luna (PJ-FpV) no dudó en sostener que la medida del máximo tribunal es “una decisión política disfrazada de fallo judicial”. Además, remarcó: “la Iglesia pretendió allanar el camino para este fallo con un falso llamado a la reconciliación”.

En tanto, su par María Ester Labado confesó: “no me arrepiento de no haberlos votado”. Y acusó que la sesión del Senado se dio con un “apuro necesario para lavar culpas”. La legisladora Nancy González también resaltó que Rosatti y Rosenkrantz fueron “criticados y objetados por todos los organismos de derechos humanos”; y cargó contra el presidente Mauricio Macri por su silencio ante el fallo.

“Si tiene dudas el juez de lo que la ley dice, me parece que esto le da certezas”, remarcó, destacando entonces la importancia de la discusión que se estaba dando en el Congreso ahora.

La presidente del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado, celebró la “rápida respuesta que desde Cambiemos le dimos a esta ley”. Reivindicó la condición de representantes del pueblo de los legisladores, y consideró que “la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no venganza es que la ley sea pareja para todos”. Recordó además que lo sucedido con la Corte ya había sucedido en 2013, cuando el Tribunal Supremo rechazó un recurso dejando firme el 2x1 para el coronel Simón, “en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, destacando que no recordaba que hubiera habido reacción alguna del gobierno de entonces. En cambio, realzó la actitud del Gobierno de Cambiemos. Y para los que piden el juicio político ahora, señaló que no lo hicieron en su momento contra los jueces que en 2013 votaron el citado fallo.