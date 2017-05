Cuidado con las majestades del oportunismo

Persiste el escritor español Javier Cercas en aludirnos sin querer; describe puntillosamente en su última novela la fuerza política que destronaría al republicanismo: "Un partido que, con vocación antisistema, su prestigio jovial de novedad absoluta, su rechazo a la distinción tradicional entre derecha e izquierda, su propuesta de una síntesis superadora de ambas, su perfecto caos ideológico, su apuesta simultánea e imposible por el nacionalismo patriótico y la revolución igualitaria y su demagogia cautivadora, parecía fabricado a medida para abducir a un estudiante".

¿A quién se refiere Cercas? ¿A los indignados que vienen a instalar "la razón populista" en toda Europa, que leyeron a Laclau, idolatran a Chávez y reivindican a los Kirchner? No, a la Falange Española de 1933.

Estas tristes peripecias volvieron esta semana a tener plena vigencia: entre Macron y Le Pen, los chavistas franceses no supieron a quién votar. Y esa duda, que equipara al liberalismo político con el neofascismo, es un síntoma siniestro de los nuevos tiempos. Casi en paralelo, la Pasionaria del Calafate se paseó por las ruinas griegas haciendo gala de su progresismo triunfal. Nadie le explicó a los seguidores de Tsipras lo que el kirchnerismo hizo con los pobres: los sometió a un clientelismo feroz, demolió su cultura del trabajo, intentó inocularles el orgullo de la postración, trabajó para su consumo cortoplacista y para que olvidaran toda esperanza de ahorro virtuoso, abandonó su infraestructura básica (cloacas y transporte), deterioró la escuela pública (y los obligó a migrar a sus hijos hacia la privada), replegó al Estado de su función de seguridad y los entregó al narcotráfico. No se me ocurre política más reaccionaria.

El remolino más grande hace recordar a aquel embudo de 400 kilómetros de diámetro que azotó las costas de Guyana y Surinam. Ese pavoroso fenómeno marítimo es la metáfora perfecta del déficit fiscal, juguete rabioso que empuja la inflación y retarda el despegue. Se está formando un incierto consenso según el cual después de octubre se hará ineludible la generación de un amplio acuerdo para emprender la madre de todas las batallas. Si este punto no se aborda con seriedad y si los argentinos no somos competitivos para interrelacionarnos con el nuevo mundo, sólo nos queda esperar un accidente macroeconómico o hundirnos en la lúgubre decadencia. Dependerá, por supuesto, del resultado electoral, pero también del peronismo. Que por ahora compone dos actitudes: el modo sabotaje y la mediocridad ubicua. En el primer rubro se anotan los cristinistas que sueñan con el helicóptero; basta repasar el reciente episodio en La Matanza, cuando los militantes de Magario se disfrazaron de vecinos para insultar a Macri y la intendenta no logró mantener en buenos términos un mero acto protocolar que la beneficiaba. Estos episodios ocurren todos los días, y en ellos está cifrado el drama: dialogar con quien sólo quiere sabotearte parece hoy utópico, aunque la economía de este país dependa de esa negociación crucial. El otro plano peronista lo ocupan ex kirchneristas de diverso espesor, pero tal vez el prototipo sea Martín Insaurralde; concentra en un solo dirigente toda la tragedia peronista: fue candidato de Cristina, la traicionó, coqueteó con Vidal, se ilusionó con Massa, apuró a Randazzo y ahora regresa a la idólatra de Pericles. Insaurralde, como la mayoría del peronismo, no sabe dónde estuvieron los errores y dónde los aciertos, de dónde viene y hacia dónde va, y su frivolidad vacua hubiera abochornado a Perón. ¿Cómo hacerles entender a las majestades del oportunismo que hay responsabilidades políticas en el horizonte y que el destino de la Argentina está en juego?