Cortázar, tan amablemente dulce

Cada vez me alegro más de haber leído intensamente a Julio Cortázar cuando tenía que leerlo, es decir, a la edad juvenil en que tenía que descubrir la fuerza de sus cuentos, que eran como una “cachetada metafísica”, en expresión de Luis Harss en Los nuestros (Sudamericana, 1964 / Alfaguara, 2012), un libro de entrevistas a autores que más tarde se conocerían como el boom latinoamericano: Borges, M. Á. Asturias, Guimarães Rosa, Onetti, Cortázar, Rulfo, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa.

“Hay que leer a Cortázar” fue un lema de Juan Cruz en los años 90, siendo editor de Alfaguara, cuando se lanzó a la afortunada y estimulante tarea de crear la Biblioteca del autor de Rayuela, una campaña que se ayudaba de un subtítulo que todos le robamos alguna vez: “Queremos tanto a Julio”.

“Estimados amigos, les agradezco muchísimo la invitación a Los Encuentros de Oviedo que me hubieran permitido saludar a tantos amigos de Cortázar a quienes no conozco. Lamentablemente no me será posible estar con ustedes: este es para mí un año atiborrado de actividades y no soy capaz de dar satisfacción a todas. De todos modos, quiero transmitir a todos los participantes en ¡Viva la literatura viva!, mi adhesión y mi agradecimiento.Los saluda con amistad, Aurora Bernárdez”.