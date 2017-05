Cara y contracara del sector pasivo

Nunca, nada, es suficiente en la Argentina. Es, de alguna manera, la cadena de consabidas frustraciones a lo largo de la historia del país. Esas frustraciones no sólo se generaron por factores económicos comprobados sino porque determinados sectores se apropiaron de la gran riqueza y dejaron a muchos mendigando.

Si hay que mostrar sectores desamparados, además de la pobreza y los grupos de bajos recursos es el sector pasivo, que no termina de arreglarse.

En los últimos ocho meses el Gobierno encaró la ley sancionada por el Congreso, lo que se dio en llamar ‘la reparación histórica’: hubo un millón de reajustados, ya hay 600.000 aceptaciones, mientras el 3% no la tuvo en cuenta por distintas razones. Sin embargo, esa reparación motorizó a marginados, quejas en gran cantidad que ahora siguen llenando con reclamos legales los tribunales especiales. El kirchnerismo y el cristinismo cargaron sobre sus espaldas casi medio millón de reclamos de jubilados que pedían justicia. No se los atendía. Ni siquiera había mensajes de consuelo. Arañando sus pesitos, los pasivos vivían de la ayuda de sus hijos o de amigos o de la buena suerte.

Todo sucedía mientras la ANSeS, hasta fines de 2015, no mostraba sus cuentas, era una especie de agujero negro, insondable. El Estado quebrado del cristinismo reclamaba sus fondos y la ANSeS se los entregaba sin analizar las consecuencias.

Hay toda una polémica al respecto, que se suma a las bondades de los jueces que no pagan el Impuesto a las Ganancias. Muchos creen que cada ciudadano, sea activo o pasivo, debe aportar al costo de mantener a la comunidad con los impuestos que sean necesarios. Otros sostienen que es una tremenda injusticia transferirles ese peso a los pasivos, que trabajaron toda su vida y a lo largo de ella cumplieron sus compromisos con el fisco. El tema es complicado. Tal vez, si el Estado brindara todos los servicios indispensables para promover una sociedad feliz pagar el impuesto no sería gravoso. Pero el Estado escatima servicios y además golpea con pesados gravámenes. La actual presión impositiva es la más alta de la historia nacional o de la historia organizada en democracia. Antes del voto popular, en 1916, con el arribo del radicalismo, los grandes terratenientes, los ganaderos, la oligarquía, no cumplía con las necesidades del Estado, nadie se fijaba en ello.