Nacionales - El arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, aseguró este jueves, en su homilía por el 25 de Mayo ante el presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete, que "buena parte del pueblo" no tiene una vida digna" y que "la inequidad genera violencia".

En su homilía, el cardenal primado recordó en la Catedral metropolitana que "no puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien", y pidió "dejarnos interpelar por la realidad humana que vivimos", reconociendo que muchos puedan pensar que "no hay motivo para una fiesta patria cuando buena parte del pueblo no está invitado", porque "carece" de las condiciones "para una vida digna".