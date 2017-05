Bombas con efecto residual

Las malas nuevas parecen no tener protagonistas absolutos en la Argentina preelectoral.

El Gobierno, líderes opositores y la Corte Suprema compartieron en los últimos días penurias en cuestiones sensibles, cruciales o privadas (con impacto público).

El resurgimiento del caso Arribas y la persistencia del galope inflacionario volvieron a encender alertas para la administración Macri; mientras un escándalo de índole personal -agravado por denuncias delicadas- acecha a Daniel Scioli y el fallecido fiscal Nisman sigue posando su sombra sobre Cristina Kirchner.

La decisión de Lijo encontró a la ex presidenta en medio de su gira por Grecia y Bélgica, desde donde no acotó sobre el tema pero aclaró que no está excluida de la carrera electoral, aunque pocos creen que finalmente vaya a ser candidata.