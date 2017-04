Sobre los recientes sucesos en Venezuela

Hemos escrito repetidas veces sobre Venezuela y su situación, y a algunos parecerá que es un acto inútil, o innecesario, o entrometido. Sin embargo, la escalada de violencia que amenaza al país hermano, me obliga a expresarme como ser humano.

La violencia del estado contra la población civil, o de civiles contra civiles, debe cesar en Venezuela.

No puede ser que mueran venezolanos por la intransigencia de facciones políticas que se disputan el poder. Esto ya ocurrió en otras latitudes, y sus consecuencias aún causan horror y división.

La mitad de la ciudadanía, tal como quedó demostrado en las pasadas elecciones, no quiere al actual gobierno. No es solo "la derecha" la que protesta, ese es un discurso desgastado que no puede explicar por qué ya mas de la mitad del pueblo venezolano está en las calles manifestándose en su contra. El gobierno del Presidente Maduro llegó al poder con uno de los márgenes más estrechos en la historia de la política, no solo de Venezuela, sino de América. Eso le debería indicar al gobierno que aquellas mayorías que apoyaron a Hugo Chávez hoy han abandonado a Maduro a consecuencia de los desaciertos de su gestión.