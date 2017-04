El regreso del sheriff Trump

Sería de suponer, pues, que no le gusta para nada ser acusado de aliarse tácticamente con el Estado Islámico y grupos afines que están librando una guerra a muerte contra Assad.

Fue merced a la actitud apaciguadora de Obama que Vladimir Putin, el régimen teocrático iraní, el norcoreano Kim Jong-un, los genocidas del Estado Islámico y muchos otros sintieron que en adelante no tendrían que preocuparse por la eventual reacción de Washington. Las consecuencias de la pasividad norteamericana frente a los desafíos geopolíticos, ya que para Obama eran mucho más importantes fenómenos como el cambio climático, pudieron preverse. Si el presidente de Estados Unidos se limita a expresar su desaprobación de quienes procuran hacer tambalear el crónicamente precario orden internacional, la anarquía no tardará en propagarse por lo ancho y largo del planeta. Los europeos no están en condiciones de hacer nada sin la ayuda de sus primos transatlánticos y la ONU no es más que un teatro en que se celebran debates rencorosos que con frecuencia culminan con otra condena a Israel por los asentamientos en territorios disputados.

Por desgracia, no hay soluciones evidentes. De haberse acordado hace diez años los gobiernos de Estados Unidos, los países europeos, China, Rusia y Japón que no les convendría en absoluto que la anarquía se apoderara del planeta y que por lo tanto sería preciso formar una gran alianza destinada a defender una versión del statu quo, las perspectivas actuales serían menos pesadillescas de lo que claramente son, pero en aquel entonces a pocos les pareció urgente intentar algo tan ambicioso.

Para hacer aún más complicada la situación imperante en el Oriente extremo, ni los chinos ni los surcoreanos quieren que Corea del Norte se desintegre de golpe; una implosión, aun cuando no se viera acompañada por una guerra civil feroz, los obligaría a encargarse del destino de por lo menos veinte millones de refugiados famélicos. He aquí una razón por la que hasta ahora China ha sido reacia a asfixiar económicamente a un vecino cuya beligerancia histérica no la beneficia. Otra es el temor a que, una vez consolidada, una Corea reunida se erigiera en una potencia regional de fuste, una que, para más señas, ayudaría a fortalecer la supremacía norteamericana en su propio patio trasero. A los chinos les habrá alarmado el que, horas después de bombardear con misiles la base aérea siria desde la cual, según el Pentágono, salieron los aviones con las armas químicas que se usaron contra los habitantes de Khan Shaykhon, Trump haya ordenado una flotilla de buques de guerra acercarse a la costa de Corea del Norte. Según el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, ha llegado a su fin la etapa de “paciencia estratégica” hacía Kim, aunque, para no asustar ni a los chinos ni a los muchos norteamericanos que son reacios a asumir responsabilidades internacionales engorrosas, asegura que no se trata de buscar “un cambio de régimen”.