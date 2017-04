"A Maduro lo critican por sus aciertos, como a nosotros"

Nacionales - Mientras que el gobierno de Mauricio Macri y de otros ocho países de la región condenan la violencia en Venezuela y exigen a Nicolás Maduro que convoque a elecciones y libere a los presos políticos, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, defendió al mandatario venezolano.

Las últimas protestas violentas que ocurrieron en Venezuela dejaron tres muertos, decenas de heridos y varios detenidos. "Esta es una imagen lamentable, la verdad que de ninguna manera a nadie nos gusta", expresó Parrilli, aunque contrarrestó: "Ahí había gente con gases, con bombas que fue a hacer daño, a destruir bienes públicos, fueron directamente a provocar. Hay una situación muy tensa, Maduro lo dijo van a llamar a elecciones".

Según el exfuncionario lo que pasó en realidad es que Maduro "no aceptó ser un subordinado de Estados Unidos". Y precisó:. Sin duda que hay un problema de hambre desde ya pero no es por el problema del Gobierno que no quiera hacer eso sino por el boicot económico, ¿usted se acuerda de Chile? No había papel higiénico y de la noche a la mañana vino el golpe y apareció todo, era un boicot económico".