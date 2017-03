"Si no se olvidan de mí, yo no me olvido de ellos"

El exespía Antonio “Jaime” Stiuso le envió una advertencia

al kirchnerismo y denunció que lo quisieron asesinar.





Antonio "Jaime" Stiuso vuelve a hacerle advertencias

al kirchnerismo. (Captura de video)

Nacionales - Antonio "Jaime" Stiuso sumó este jueves un nuevo capítulo a su enfrentamiento con Cristina Kirchner . Tras declarar ante la Justicia en una causa contra el exjefe del Ejército César Milani , el exespía brindó una entrevista al diario Clarín en un bar del bajo Belgrano y ratificó que la expresidenta estuvo al "mando" de un aparato paralelo de inteligencia. "Si no se olvidan de mí [por el kirchnerismo], yo no me olvido de ellos", advirtió.

Stiuso, además, volvió a denunciar que la administración kirchnerista quiso asesinarlo y negó haber sido el responsable de la filtración de las escuchas telefónicas a la ex presidenta y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli .





"Cristina estaba al mando [del aparato de inteligencia paralelo]. De hecho, lo terminaron sacando a Milani. A Milani lo fueron, no les servía más", remarcó sobre el supuesto espionaje ilegal.





La Nación en el que señaló que tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos". La exmandataria lo negó y lo acusó al exespía de realizar "carpetazos" durante su gobierno. En julio pasado, Stiuso había dado un reportaje a





Clarín. Y añadió: "Me dolió lo del Lauchón Viale. Como también me dolió lo de Alberto [Nisman ]". Para el exhombre fuerte de los espías, la gestión kirchnerista lo quiso matar durante el operativo del Grupo Halcón de la Policía bonaerense en el que fue asesinado el ex agente de la SIDE, Pedro Tomás "Lauchón" Viale. "Le pegaron 11 tiros. Fue el 9 de julio de 2013. En realidad me habían ido a buscar a mí. Si hubiesen hecho bien la inteligencia yo no estaría hablando acá con vos", afirmó a





Consultado sobre la guerra de espías durante el kirchnerismo, Stiuso dijo que tenía una "relación normal" con Fernando Pocino, ex director de Reunión Interior de la ex Secretaría de Inteligencia (SI). "La guerra no era con Pocino, la guerra no era con él", repitió. Pocino fue una de las cabezas de la ex SIDE durante la administración de Cristina Kirchner.





Por último, Stiuso aseveró que no tuvo "nada que ver" con la difusión de los audios de las conversaciones entre la ex primera mandataria y Parrilli y resaltó: "Cristina tiene una guerra conmigo, yo no tengo una guerra con ella".





