Mi grieta favorita

Una consigna que se extenderá probablemente hasta los próximos comicios de medio término y que posiblemente se reflejará en cada comentario que el presidente Mauricio Macri intente resaltar con barniz electoral.

Como ocurrió hace unos días en el Congreso, cuando el jefe de Estado inauguró el 135° período de sesiones ordinarias y a lo largo de 61 minutos de alocución brindó pistas bastante concretas sobre la estrategia oficial con vistas a octubre: escarbar en la grieta.

El Presidente sabe que los comicios del 22 de octubre próximo pueden llegar a ser determinantes para su continuidad en el Poder y por ese motivo es que insiste y le pide a la ciudadanía: "No aflojemos".

En su discurso con pretensiones motivacionales ante la Asamblea Legislativa, Macri no escatimó en pirotecnia verbal cuando cuestionó y arremetió contra el kirchnerismo, al que acusó de "corrupción" en reiteradas ocasiones.

Es decir, la misma estrategia que le permitió, en definitiva, vencer en 2015 a los candidatos de Cristina Kirchner no solo en la Nación, sino también en la provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, un partido prácticamente vecinal como el PRO gobierna desde hace unos 15 meses la ciudad de Buenos Aires, la principal provincia del país y la Nación, tras una histórica victoria electoral que provocó un cisma en el kirchnerismo en particular y en el peronismo en general, con el PJ obligado ahora a ocupar el papel no deseado -por no decir secundario- de oposición en el escenario político argentino.