Los tiburones huelen sangre

La estrategia de la oposición variopinta a la gestión de aquel intruso maligno Mauricio Macri es rudimentaria: su plan maestro consiste en convencer a la gente de que el Presidente no es un macho alfa sino un tipo débil, de origen exótico, que no está en condiciones de gobernar a un país tan díscolo y tan complicado como la Argentina.

Los relativamente moderados creen que, si hacen de la Capital Federal un protestódromo caótico para piqueteros mendicantes, sindicalistas, kirchneristas, izquierdistas y otros que tratan de llamar la atención a sus quejas particulares, en octubre el electorado decidirá que en última instancia sería mejor resignarse a dejar el poder en manos de un populista presuntamente capaz de garantizar un mínimo de orden. En cuanto a los más fogosos, fantasean con provocar un quilombo tan tremendo que Macri ponga los pies en polvorosa. Por suerte, sólo se trata de una minoría.

De todos modos, a juzgar por ciertas encuestas, la obra de demolición que han emprendido las huestes de Cristina, el llamativamente impaciente Sergio Massa y sus muchos aliados coyunturales está surtiendo efecto. Los ayuda el que, para Macri y sus colaboradores, estar dispuestos a dialogar y hacer concesiones no sea un síntoma de debilidad sino evidencia incontrastable de su vocación democrática. Desgraciadamente para el oficialismo, en una sociedad de tradiciones autoritarias que está poco acostumbrada a ver el poder compartido, tanta flexibilidad se presta a malentendidos.

Si sólo fuera cuestión de comparar propuestas, el oficialismo llevaría las de ganar. Con la eventual excepción de los kirchneristas que, por razones comprensibles, sienten nostalgia por el voluntarismo cleptocrático que les hizo mundialmente famosos y no quieren que su jefa termine entre rejas, además de los partidarios agresivamente ortodoxos de una política económica de choque de la clase que, siempre y cuando no se repita lo de 2002, sólo podría intentar una tiranía, ningún opositor ofrece una alternativa genuina al gradualismo tímidamente liberal del macrismo.

Sin embargo, tanto aquí como en muchos otros países, la ideología atribuida a un gobernante importa menos que su imagen. En una época tan desconcertante como la actual que ha visto morir docenas de viejas certidumbres, lo que pide la mayoría es que el jefe de Estado entienda muy bien lo que hay que hacer y que posea la fortaleza mental necesaria para mantener todo bajo control. ¿La tiene Macri? Muchos están comenzando a dudarlo, de ahí la sensación creciente entre las facciones opositoras más belicosas de que, si se esfuerzan un poquito más, su gestión podría truncarse antes de la hora fijada por el calendario constitucional. Juran que nada les gustaría más que permitir que el país rompa con la tradición nefasta según la cual sólo a los presidentes peronistas les es dado completar su mandato, pero opinan que la gestión del gobierno de Cambiemos ha sido tan atroz que no tienen más opción que la de atacarlo para que aprenda lo que es la sensibilidad social.

Los adversarios más resueltos de Macri están procurando hacer pensar que, si no fuera por su apego, propio de un niño rico, a ideas reaccionarias, habría más, mucho más, dinero para los trabajadores de todos los sectores, incluyendo a los estatales, para que todos vivieran bien. Es una ilusión, claro está, pero puesto que los dirigentes de la oposición populista están mucho más interesados en serrucharle el piso al Gobierno que en procurar encontrar el modo de solucionar o, cuando menos, atenuar los problemas planteados por la miseria galopante que les encanta denunciar, tales detalles no les preocupan. Lo que quieren es poder. Si lo consiguieran, culparían a otros –los macristas, los economistas liberales, Donald Trump, lo que fuera–, por las calamidades que a buen seguro desatarían, ya que, por desgracia, el estado nada satisfactorio de la economía nacional se debe a algo más que los errores que habrán cometido el Presidente y sus coequipers.

Frente a la ebullición de la calle, los macristas se hallan en desventaja. No quieren aplicar la ley tal y como harían sus homólogos de otros países democráticos por temor a que se produjeran episodios como aquellos que culminaron con la renuncia de Eduardo Duhalde. Por lo tanto, se creen obligados a rezar para que una combinación de concesiones –es decir, de dinero– y persuasión, además del cansancio de los militantes, sirvan para restaurar cierta calma.

Liderados en esta ocasión por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, algunos macristas han llegado a la conclusión de que la mejor defensa es un buen ataque. Consciente de que no hay forma de resolver la crisis educativa limitándose a aumentar los salarios de los maestros, la estrella de la política nacional insiste en que lo que se necesita en el ámbito educativo es un cambio estructural, uno parecido al concretado con éxito fulminante por los finlandeses, que incluiría la profesionalización de la docencia.

Huelga decir que los sindicatos del sector no quieren saber nada de una propuesta tan inenarrablemente elitista como la sugerida por Vidal. Lo suyo es respaldar con paros cada vez más prolongados a “los trabajadores de la educación”. No se les ocurriría cohonestar reformas que perjudicarían a los afiliados de calificaciones que en otras partes del mundo serían consideradas insuficientes. Acaso convendría que los docentes se agruparan en una asociación profesional, como aquellas de los abogados o médicos, o sea, en un gremio que sistemáticamente alejaría a quienes no cumplan con ciertos requisitos mínimos, pero por ahora es poco probable que lo hagan.