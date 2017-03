Cine, poesía y viceversa

Luis Buñuel llamó al cine “instrumento de poesía, con todo lo que esta palabra pueda contener de sentido libertador, de subversión de la realidad, de umbral al mundo maravilloso del subconsciente”.

Teniendo en cuenta que la poesía está en el aire, es decir, que no hay que escribir en verso para que lo que se haga pueda destilar poesía, hay películas que han nacido con voluntad poética, como , por ejemplo,(1992), film que se nutre de poemas de Benedetti (que hace un cameo), de Juan Gelman y de Oliverio Girondo. Dirigido por Eliseo Subiela, podemos decir que esta peli es la búsqueda de la mujer etérea. “No puedo enamorarme de una mujer que no sepa volar”, dice en un momento el protagonista tras una de sus relaciones. No estoy seguro de que resistiría un nuevo pase.