GRAMÁTICA Y LIDERAZGO

Por Alejandro Higashi

Lo sé. Cuando se trata de gramática, lo primero que nos viene a la cabeza son reglas... muchas y muy confusas. Y las reglas no nos gustan. Cruzamos la calle sin mirar dónde está el paso de cebra y a las fiestas siempre llegamos con retraso. Pese a todo, las reglas gramaticales forman parte de nuestras vidas.

¿Cuándo aprendimos que la conjugación del verboes irregular y que se conjugay no? Asimilamos estas y otras reglas gramaticales espontáneamente, cuando adquirimos nuestras primeras habilidades verbales. El día que alguien nos saludó y dijo, aprendimos a repetiry a agitar la mano en un contexto de saludo, pero al mismo tiempo supimos que no era un verbo porque no podía conjugarse (... pero...) y que no era un sustantivo porque no tenía ni género ni número () como otro sustantivo homófono, pero de sentido muy distinto: lasdel mar.