El populismo contraataca

La orden de Sergio Massa de tratar a Macri como un clon de De la Rúa insinúa que los peronistas quieren reeditar

A Mauricio Macri nunca le han interesado demasiado “los códigos de la política”, este conjunto de reglas no escritas, pactos apenas confesables, tics, tabúes y prejuicios que tanto ha contribuido a la degradación del país. Con todo, si bien sería excesivo pedirle respetarlos, le convendría tomarlos en cuenta. No sólo los peronistas sino también muchos radicales, izquierdistas y otros son productos de la cultura política dominante.

Acertaba David Viñas cuando calificó al peronismo como “el sentido común de los argentinos”. Aunque parecería que la mayoría entiende que sería insensato aferrarse a modalidades cuyo fracaso difícilmente podría haber sido más patente, una minoría sustancial sigue prefiriendo lo de siempre, por corrupto y canallesco que fuera, al futuro más digno y más próspero que figura en el relato del oficialismo actual.

Para ellos, Macri y los CEOs que lo rodean son intrusos peligrosos que quieren privarlos de los puestos que creen suyos por derecho natural. Los acusan de carecer de sensibilidad social, de ser personajes fríos que, a diferencia de los demás políticos, se preocupan más por los malditos números que por las necesidades de la gente de carne y hueso. Se trata de un estereotipo que no tiene relación alguna con los hechos concretos, ya que los macristas han aumentado el gasto social, pero de uno que no les será dado eliminar.

Macri alcanzó la presidencia en buena medida porque logró hacer pensar que no era un político como los demás. Para desquitarse, los así desairados están esforzándose por convencer a la ciudadanía de que en verdad es congénitamente corrupto y por lo tanto no tiene derecho a criticar a Cristina y sus cómplices por haberse apropiado de una tajada del producto bruto nacional. El mensaje subliminal es que todos los políticos, en especial los procedentes del rocambolesco mundillo empresario local, son ladrones natos, de suerte que sería poco razonable indignarse por las fechorías de algunos.

Los contrarios al Gobierno harán cuanto puedan para aprovechar lo que saben es el flanco débil del macrismo, los vínculos de muchos funcionarios clave con el mundo empresarial. No habrá manera de impedir que surjan más conflictos de interés –auténticos o no, dará igual– en los meses próximos, ya que Macri y los ex CEOs que cumplen funciones en el gobierno nacional no podrán deshacer sus lazos con empresas que se verán afectadas por muchas decisiones oficiales. No les cabe más alternativa que la de procurar minimizar su importancia, aunque sólo fuera con el propósito de amortiguar el impacto de las denuncias interesadas que, para regocijo de los peronistas, continuarán produciéndose.