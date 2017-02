Ecuador / Tendencia ratifica segunda vuelta

Ecuador - Si bien las autoridades electorales no lo dijeron de forma directa, sugirieron que habrá una segunda vuelta electoral. Con el 98,5% de las actas escrutadas, el candidato oficialista Lenín Moreno contaba con el 39,33% de los votos frente al 28,19% alcanzado por el opositor Guillermo Lasso, del movimiento CREO.

Anteriormente, en cadena nacional de radio y televisión, Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que la tendencia de la votación está "claramente establecida" y que el restante de actas por escrutar no afectará los porcentajes recibidos por los presidenciables. Es decir, no habrá un ganador en primera vuelta, ya que Moreno no podría alcanzar el 40% requerido por la Ley.