Que América será grande otra vez es el mantra del ignorante presidente de Estados Unidos. América ruge en el norte por el caos político de su actual Gobierno. A un mes del inicio de esta Administración, el mundo se sobresalta y su pueblo se horroriza por las mañanas al mirarse en el espejo, tratando de entender, entre las barras y estrellas, qué ha sucedido. Los estadounidenses saben que la grandeza de América ha dependido y depende, en gran medida, de la política hacia la otra América.

No se sabe muy bien cuántos hemisferios existen para Trump en el mundo. No se sabe muy bien si conoce algo más allá de lo que interesa a los compradores de pisos de lujo en sus torres doradas. Pero lo que sí sabemos es que, desde el presidente Monroe y su “América para los americanos”, todo lo que ha hecho Washington ha sido monopolizar el planeta primero con el dólar y ahora con la tecnología, controlando así el patio trasero, el delantero, el de arriba y el de abajo.

Sin embargo, México no es como se sueña a sí mismo frente a su vecino del norte. El presidente Peña Nieto se levanta pensando que Trump, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y su realidad son una pesadilla en la que morirá defendiendo los intereses mexicanos, pero sin explicar cómo lo hará, encargando la gestión a su canciller, que ya tiene en un puño —no sé si de hierro o de terciopelo— el control absoluto de la relación con Estados Unidos.

No hay modelos, no hay dirigentes, no hay Gobiernos; sin embargo, sí hay pueblos que tienen esperanza y hay una gran oportunidad latente. Así, el rugido tiene que servir para reconstruir porque si en algo tienen experiencia los latinoamericanos en los últimos 200 años es en oír los lamentos de una tierra prometida que nunca llega.