Denuncian plan para “matar” a Milagro Sala

Jujuy - El abogado Luis Paz, que patrocina a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, denunció este lunes que "hay una decisión" de la Gobernación de Jujuy para "matar" a la dirigente kirchnerista, al tiempo que subrayó que la Corte Suprema de Justicia "tiene en sus manos la posibilidad de ordenar este desaguisado" con su liberación.

"Armar causas, tener imputada a toda la familia, 15 meses de detención y no hay pruebas en contra de Milagro. Todo esto me lleva a colegir que el único motivo de esta detención es parte de un cóctel diseñado a los efectos de matar a Milagro Sala", advirtió el letrado, quien apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

En diálogo con las radioemisoras, Paz insistió en que "quieren aniquilar a Milagro Sala y no hay dudas de que en el correr de los próximos días van a aparecer más causas contra Milagro, van a aparecer nuevos testigos contra ella e, incluso si llegara a aparecer un muerto en Jujuy, seguramente se lo van a endilgar a ella".

Sin embargo, Paz aclaró que la referente del Frente para la Victoria "no intentó suicidarse, pero sí hay un estado de conmoción que debería alertar al Poder Judicial, a las autoridades del Servicio Penitenciario de Jujuy, al Ministerio de Seguridad de Jujuy, que es el responsable de la salud de Milagro".

Y amplió: "Lo grave es que haya ocurrido esta situación y que no haya un informe oficial, que los Tribunales y la Fiscalía de turno no se hayan enterado y que con la gravedad institucional que implica la falta de información por parte del fuero penal en Jujuy ante la situación de esta detención y ante los reiterados informes que están recibiendo los distintos jueces de que está sufriendo estados y conmociones que implican mucha ansiedad y habían aconsejado no trasladarla".